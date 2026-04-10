Jungbullen auf der Suche nach einem Toptorjäger

Liefering hat heuer bereits in sieben Spielen kein Tor erzielt. Generell haben die Jungbullen nur in der Vorsaison in der 2. Liga einen Treffer weniger erzielt. Wo ist der Toptorjäger?
Von Offensivpower und Torgefährlichkeit ist bei Fußballzweitligist Liefering in dieser Spielzeit nur sehr wenig zu sehen. Nur in der Vorsaison (31 Tore) trafen die Jungbullen nach 23 Partien weniger oft ins gegnerische Gehäuse als 2025/26 (32 Treffer). Ein richtiger Torjäger fehlt in der Mannschaft derzeit. 2020/21 gab es mit Benjamin Sesko einen Torgaranten, der 21-Mal netzte. Im Jahr darauf übernahm diese Rolle Roko Simic (19 Treffer). Davon sind die aktuellen Stürmer weit entfernt. Phillip Verhouning und Aboubacar Camara (sieben bzw. sechs Tore) werden diese Marken in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr erreichen.
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Nicht nur, aber auch deshalb blickt der Kooperationsklub von Bundesliga-Vizemeister auf eine Niederlagenserie von drei Spielen zurück. Zuletzt spielten sich die Talente am Ostermontag gegen Amstetten zahlreiche Chancen heraus, blieben aber ohne Erfolg – zum siebenten Mal in 23 Matches. 18 zu neun Torschüsse sprechen für Liefering zwar Bände. „Der große Unterschied ist, dass beim Gegner ein Tor fällt und bei uns keines. Deswegen müssen wir es weiter trainieren“, sagte Trainer Danny Galm nach der Niederlage.
Von fehlender Qualität wollte der Deutsche aber nicht sprechen: „Wir haben unsere Qualität vorne mit Phillip Verhounig, Alex Murillo, Kenneth, Camara, der gerade ein bisschen seine Form sucht. Aber man hat so eine Phase immer wieder in der Saison, dass nicht alles leicht läuft. Da muss man investieren und dranbleiben. Ich rede nicht davon, dass wir keinen Torjäger haben. Wir haben Jungs, die Tore machen. Das sehe ich täglich im Training, aber wir belohnen uns im Spiel gerade nicht.“ Die nächste Chance, wieder für mehr Offensivspektakel zu sorgen, hat Liefering am Samstag (14.30) im Heimspiel gegen den FAC.
ADMIRAL 2. Liga, Samstag: FC Liefering – FAC, Austria Salzburg – Admira (beide 14.30).
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