Jungbullen auf der Suche nach einem Toptorjäger

Von fehlender Qualität wollte der Deutsche aber nicht sprechen: „Wir haben unsere Qualität vorne mit Phillip Verhounig, Alex Murillo, Kenneth, Camara, der gerade ein bisschen seine Form sucht. Aber man hat so eine Phase immer wieder in der Saison, dass nicht alles leicht läuft. Da muss man investieren und dranbleiben. Ich rede nicht davon, dass wir keinen Torjäger haben. Wir haben Jungs, die Tore machen. Das sehe ich täglich im Training, aber wir belohnen uns im Spiel gerade nicht.“ Die nächste Chance, wieder für mehr Offensivspektakel zu sorgen, hat Liefering am Samstag (14.30) im Heimspiel gegen den FAC.