Vatertag kurbelt Umsatz bei Salzburgs Händlern an

Der bevorstehende Vatertag lässt die Kassen bei Salzburgs Händlern klingeln: Es geht um Umsätze in der Höhe von 17 Millionen Euro. Jeder zweite Salzburger kauft Geschenke und gibt im Schnitt 68 Euro aus.
Die Wirtschaftskammer legt jetzt Daten aus einer neuen Online-Befragung vor. 52 Prozent der Salzburger besorgen für den Ehrentag der Väter Geschenke. Im Schnitt lassen sie sich das 68 Euro kosten. „Die Gesamtausgaben für Vatertagsgeschenke werden gegenüber dem Vorjahr um 1 Mill. € steigen“, erläutert Handelsforscher Patrick Landendinger. Positiv für lokale Händler: 85 Prozent kaufen stationär ein.
Ganz oben auf der Hitliste der Geschenke: Süßes (42 Prozent), Gutscheine für gemeinsame Ausflüge (34 Prozent), Kleidung (30 Prozent) und Restaurantbesuche (26 Prozent).
Die Ausgaben für den Muttertag liegen aber nach wie vor höher: 65 Prozent der Salzburger kauften im Schnitt um 87 Euro ein.
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