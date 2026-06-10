Vatertag kurbelt Umsatz bei Salzburgs Händlern an

Die Wirtschaftskammer legt jetzt Daten aus einer neuen Online-Befragung vor. 52 Prozent der Salzburger besorgen für den Ehrentag der Väter Geschenke. Im Schnitt lassen sie sich das 68 Euro kosten. „Die Gesamtausgaben für Vatertagsgeschenke werden gegenüber dem Vorjahr um 1 Mill. € steigen“, erläutert Handelsforscher Patrick Landendinger. Positiv für lokale Händler: 85 Prozent kaufen stationär ein.