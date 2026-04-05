Salzburg im Cupfinale: „Ist einfach unglaublich“

„Finale, oh, oh.“ Das sangen die Fans am Karsamstag in der Akademie Liefering. Salzburgs Frauen stehen erstmals im Endspiel des ÖFB Cups und haben damit in dieser Saison der Herrenabteilung der Bullen diesen Erfolg voraus. Die Salzburgerinnen bogen im Halbfinale vor den Augen von Bayern-Spielerin Sarah Zadrazil und rund 400 Zusehern den LASK 2:0. „Wahnsinn. Im Vordergrund steht wie jede einzelne Gas gegeben hat“, jubelte Greta Spinn nach dem historischen Erfolg. Verteidigerin Aldina Hamzic: „Es ist einfach unglaublich. Ich bin stolz auf die ganze Mannschaft.“