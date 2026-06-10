Strubklamm statt Gadaunerer Schlucht für Krimidreh

In der Krimireihe „Der Geier“ von ORF und ZDF ist Jedermann Philipp Hochmair als Kriminalkommissar Lukas Geier zu sehen. Schauplatz ist das Gasteinertal. Für die dritte Folge wurde jetzt auch in der Strubklamm in Faistenau ermittelt.
Lukas Geier muss in Film drei mit dem Titel „Blut und Zweifel“ die Schuldlosigkeit eines ehemaligen Schützlings beweisen. Die Dreharbeiten liefen von Anfang März bis Ende April. Weil Dreharbeiten in der Gadaunerer Schlucht im Gasteinertal aber nicht möglich waren, musste die Crew auf die Strubklamm ausweichen.
Die Klamm mit ihrem besonderen Flair ist generell für Krimidrehs beliebt. Auch für die Sky Serie „Der Pass“ oder die ORF-Produktion „4 Frauen und 1 Todesfall“ fiel hier schon mehrmals die Klappe.
„Der Geier 3“ ist eine Produktion von Network Movie Film und Graf Film in Koproduktion mit ZDF und ORF – gefördert von FISA+, Film in Austria ( ABA), Fernsehfonds Austria und auch dem Land Salzburg. Die Folge wird im Herbst im ORF zu sehen sein.
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