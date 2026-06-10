Strubklamm statt Gadaunerer Schlucht für Krimidreh

Lukas Geier muss in Film drei mit dem Titel „Blut und Zweifel“ die Schuldlosigkeit eines ehemaligen Schützlings beweisen. Die Dreharbeiten liefen von Anfang März bis Ende April. Weil Dreharbeiten in der Gadaunerer Schlucht im Gasteinertal aber nicht möglich waren, musste die Crew auf die Strubklamm ausweichen.