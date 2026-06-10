Aufregung um Schulzentrum: Unterricht läuft wieder

Offenbar ein schlechter Scherz führte Mittwochvormittag beim Schulzentrum in Taxenbach zu einem Polizeieinsatz: Die Aufregung hat sich mittlerweile wgelegt. Der Unterricht konnte kurz darauf schon wieder aufgenommen werden, wie es heißt.
Eine Drohung löste Mittwochvormittag den Einsatz aus. Sicherheitsmaßnahmen wurden durchgeführt, wie die Polizei bestätigt. Es sei aber ein Fehlalarm gewesen. „Alles läuft wieder regulär“, informiert der Taxenbacher Bürgermeister Johann Gassner (ÖVP). Betroffen waren von den Vorsichtsmaßnahmen rund 250 Schüler in Volksschule, Mittelschule und Polytechnikum.
Ähnliche Vorfälle gab es zur Genüge
In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder ähnliche Vorfälle an Salzburger Schulen. Wegen angeblicher Bombendrohungen mussten zuletzt etwa die HTBL in Salzburg-Itzling und das Halleiner Gymnasium evakuiert.
Besonders drastisch: Erst vor knapp drei Wochen kündigten zwei Schüler einer Pongauer Mittelschule einen Amoklauf an. Die Polizei zögerte damals nicht, fuhr zur Schule und passte das Duo noch während einer Veranstaltung ab.
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