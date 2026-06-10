Aufregung um Schulzentrum: Unterricht läuft wieder

Eine Drohung löste Mittwochvormittag den Einsatz aus. Sicherheitsmaßnahmen wurden durchgeführt, wie die Polizei bestätigt. Es sei aber ein Fehlalarm gewesen. „Alles läuft wieder regulär“, informiert der Taxenbacher Bürgermeister Johann Gassner (ÖVP). Betroffen waren von den Vorsichtsmaßnahmen rund 250 Schüler in Volksschule, Mittelschule und Polytechnikum.