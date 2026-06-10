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Polizeieinsatz

Aufregung um Schulzentrum: Unterricht läuft wieder

Salzburg
10.06.2026 13:18
Schulzentrum in Taxenbach
Schulzentrum in Taxenbach(Bild: Gerhard Schiel)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Offenbar ein schlechter Scherz führte Mittwochvormittag beim Schulzentrum in Taxenbach zu einem Polizeieinsatz: Die Aufregung hat sich mittlerweile wgelegt. Der Unterricht konnte kurz darauf schon wieder aufgenommen werden, wie es heißt. 

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Eine Drohung löste Mittwochvormittag den Einsatz aus. Sicherheitsmaßnahmen wurden durchgeführt, wie die Polizei bestätigt. Es sei aber ein Fehlalarm gewesen. „Alles läuft wieder regulär“, informiert der Taxenbacher Bürgermeister Johann Gassner (ÖVP). Betroffen waren von den Vorsichtsmaßnahmen rund 250 Schüler in Volksschule, Mittelschule und Polytechnikum. 

Ähnliche Vorfälle gab es zur Genüge
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