Liefering kassiert dritte Niederlage am Stück

Dritte Niederlage in Folge für Liefering! Der Zweitligist hat nach einem guten Start ins Frühjahr unter Trainer Danny Galm am Ostermontag auch gegen Amstetten verloren. Trotz zahlreicher Chancen der Jungbullen gehörten die drei Punkte im Osternest den Niederösterreichern – 1:0-Sieg.

Nach dem 2:5 gegen Hertha Wels hatte Liefering einiges gutzumachen. Spielerisch stark verbessert und personell (Valentin Sulzbacher, Oliver Lukic und Trimmer von Salzburg dabei) verändert starteten die Jungbullen aktiv. In der zehnten Minute traf Kapitän Phillip Verhounig nur die Stange. Kurz danach lief er wieder aufs Tor, wurde aber rechtzeitig am Abschluss gehindert. Bis auf die Effizienz war es eine sehr gute Anfangsphase von Liefering, das vor den Augen von Frauen-Trainer Dusan Pavlovic sehr schnell nach vorne kombinierte und den Weg in die Tiefe suchte. Wermutstropfen: Nach 20 Minuten musste Alexander Murillo verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Kenneth Adejenughure. Dieser erzielte nach 26 Minuten auch den ersten Treffer des Spiels – nach einigen Sekunden Verzögerung entschied sich Schiedsrichter Julian Schnur aber doch für einen Pfiff wegen Handspiels des Stürmers.