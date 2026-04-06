Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

0:1 gegen Amstetten

Liefering kassiert dritte Niederlage am Stück

Salzburg
06.04.2026 15:50
Nächste Pleite für Jakob Brandtner (li.) und Liefering.
Nächste Pleite für Jakob Brandtner (li.) und Liefering.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Lieferings Formkurve in der 2. Liga zeigt weiter nach unten. Die Jungbullen haben gegen Amstetten die dritte Niederlage in Folge kassiert. Großes Manko war die Effizienz vor dem gegnerischen Tor.

0 Kommentare

Dritte Niederlage in Folge für Liefering! Der Zweitligist hat nach einem guten Start ins Frühjahr unter Trainer Danny Galm am Ostermontag auch gegen Amstetten verloren. Trotz zahlreicher Chancen der Jungbullen gehörten die drei Punkte im Osternest den Niederösterreichern – 1:0-Sieg.

Nach dem 2:5 gegen Hertha Wels hatte Liefering einiges gutzumachen. Spielerisch stark verbessert und personell (Valentin Sulzbacher, Oliver Lukic und Trimmer von Salzburg dabei) verändert starteten die Jungbullen aktiv. In der zehnten Minute traf Kapitän Phillip Verhounig nur die Stange. Kurz danach lief er wieder aufs Tor, wurde aber rechtzeitig am Abschluss gehindert. Bis auf die Effizienz war es eine sehr gute Anfangsphase von Liefering, das vor den Augen von Frauen-Trainer Dusan Pavlovic sehr schnell nach vorne kombinierte und den Weg in die Tiefe suchte. Wermutstropfen: Nach 20 Minuten musste Alexander Murillo verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Kenneth Adejenughure. Dieser erzielte nach 26 Minuten auch den ersten Treffer des Spiels – nach einigen Sekunden Verzögerung entschied sich Schiedsrichter Julian Schnur aber doch für einen Pfiff wegen Handspiels des Stürmers.

Lesen Sie auch:
Greta Spinn (li.) und Salzburg zogen ins Cupfinale ein.
Jubel bei Bullen
Salzburg im Cupfinale: „Ist einfach unglaublich“
05.04.2026
„Krone“-Noten
Die Joker machten für Salzburg den Unterschied
05.04.2026
Binnen 68 Sekunden
2:1 nach 0:1! RB Salzburg dreht Spiel in Hartberg
05.04.2026

Auch in Hälfte zwei starteten die Jungbullen mit der ersten Chance. Verhounig hätte nach Stanglpass von Trummer den Ball nur am Amstetten-Goalie vorbeilegen müssen, schoss ihn aber aus vier Metern an. Kurz danach war es wieder der Liefering-Kapitän, der von der Strafraumkante ins lange Eck abzog und in Tormann Tiago Estevao seinen Meister fand. Auf der gegenüberliegenden Seite parierte Salko Hamzic einen Kopfball von Philipp Offenthaler – die beste Chance der Gäste. Nach etwas mehr als einer Stunde klingelte es erstmals im Gehäuse von Hamzic – Yanis Eisschill kam im Strafraum zum Schuss, verwertete unhaltbar ins Kreuzeck. Die Führung war für die Niederösterreicher zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, Liefering blieb spielerisch immer mehr schuldig.

ADMIRAL 2. Liga: Liefering – Amstetten 0:1 (0:0). Tor: Eisschill (63.). – FC Liefering (4-4-2): Hamzic; Trummer (73. Palacios), Moswitzer, Brandtner, Zangerl; Ivanschitz (64. Moser), Sulzbacher (73. Camara), Riquelme (73. Freund), Lukic; Verhounig, Murillo (21. Adejenughure). – Red Bull Arena, Schnur.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
06.04.2026 15:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
120.030 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
109.776 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Oberösterreich
Bub (13) soll in Volksschule: Sieben „Verdächtige“
95.351 mal gelesen
Krone Plus Logo
Es ist fraglich, ob der 13-Jährige noch einmal ein Klassenzimmer von innen sieht.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2183 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1532 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1090 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf