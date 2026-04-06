Liefering kassiert dritte Niederlage am Stück

Lieferings Formkurve in der 2. Liga zeigt weiter nach unten. Die Jungbullen haben gegen Amstetten die dritte Niederlage in Folge kassiert. Großes Manko war die Effizienz vor dem gegnerischen Tor.
Dritte Niederlage in Folge für Liefering! Der Zweitligist hat nach einem guten Start ins Frühjahr unter Trainer Danny Galm am Ostermontag auch gegen Amstetten verloren. Trotz zahlreicher Chancen der Jungbullen gehörten die drei Punkte im Osternest den Niederösterreichern – 1:0-Sieg.
Nach dem 2:5 gegen Hertha Wels hatte Liefering einiges gutzumachen. Spielerisch stark verbessert und personell (Valentin Sulzbacher, Oliver Lukic und Trimmer von Salzburg dabei) verändert starteten die Jungbullen aktiv. In der zehnten Minute traf Kapitän Phillip Verhounig nur die Stange. Kurz danach lief er wieder aufs Tor, wurde aber rechtzeitig am Abschluss gehindert. Bis auf die Effizienz war es eine sehr gute Anfangsphase von Liefering, das vor den Augen von Frauen-Trainer Dusan Pavlovic sehr schnell nach vorne kombinierte und den Weg in die Tiefe suchte. Wermutstropfen: Nach 20 Minuten musste Alexander Murillo verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Kenneth Adejenughure. Dieser erzielte nach 26 Minuten auch den ersten Treffer des Spiels – nach einigen Sekunden Verzögerung entschied sich Schiedsrichter Julian Schnur aber doch für einen Pfiff wegen Handspiels des Stürmers.
Auch in Hälfte zwei starteten die Jungbullen mit der ersten Chance. Verhounig hätte nach Stanglpass von Trummer den Ball nur am Amstetten-Goalie vorbeilegen müssen, schoss ihn aber aus vier Metern an. Kurz danach war es wieder der Liefering-Kapitän, der von der Strafraumkante ins lange Eck abzog und in Tormann Tiago Estevao seinen Meister fand. Auf der gegenüberliegenden Seite parierte Salko Hamzic einen Kopfball von Philipp Offenthaler – die beste Chance der Gäste. Nach etwas mehr als einer Stunde klingelte es erstmals im Gehäuse von Hamzic – Yanis Eisschill kam im Strafraum zum Schuss, verwertete unhaltbar ins Kreuzeck. Die Führung war für die Niederösterreicher zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, Liefering blieb spielerisch immer mehr schuldig.
ADMIRAL 2. Liga: Liefering – Amstetten 0:1 (0:0). Tor: Eisschill (63.). – FC Liefering (4-4-2): Hamzic; Trummer (73. Palacios), Moswitzer, Brandtner, Zangerl; Ivanschitz (64. Moser), Sulzbacher (73. Camara), Riquelme (73. Freund), Lukic; Verhounig, Murillo (21. Adejenughure). – Red Bull Arena, Schnur.
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