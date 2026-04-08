Bei Red Bull Salzburg zählt buckeln statt zaubern

Vizemeister Red Bull Salzburg muss sich dieser Tage vieles erarbeiten, um wieder mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Kapitän Mads Bidstrup gibt dabei im Gespräch mit der „Krone“ den Takt vor. Am Freitag planen die Bullen gegen den LASK den nächsten Schritt zu machen.
Mit dem 2:1 in Hartberg konnten die Bullen zu Ostern eine fünf Spiele währende Sieglosigkeit beenden und kletterten damit auf Platz zwei in der Tabelle. Der Erfolg in der Steiermark war verdient, von Glanz war aber keine Spur. Das darf allerdings nicht verwundern. Die Mannschaft von Trainer Daniel Beichler muss sich dieser Tage vieles hart und mühevoll erarbeiten. Es wird gebuckelt und nicht – wie früher – gezaubert!
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