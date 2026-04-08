Bei Red Bull Salzburg zählt buckeln statt zaubern

Mit dem 2:1 in Hartberg konnten die Bullen zu Ostern eine fünf Spiele währende Sieglosigkeit beenden und kletterten damit auf Platz zwei in der Tabelle. Der Erfolg in der Steiermark war verdient, von Glanz war aber keine Spur. Das darf allerdings nicht verwundern. Die Mannschaft von Trainer Daniel Beichler muss sich dieser Tage vieles hart und mühevoll erarbeiten. Es wird gebuckelt und nicht – wie früher – gezaubert!