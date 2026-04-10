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Red Bull Salzburg gegen LASK 19.30 Uhr

Bundesliga
10.04.2026 05:22
Didi Kühbauer
Didi Kühbauer(Bild: APA/DANIEL SCHARINGER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

26. Runde in der Bundesliga. Red Bull Salzburg empfängt den LASK. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

3:0 heim und 5:1 bei der Trainerpremiere von Daniel Beichler auswärts: Red Bull Salzburg nimmt das dritte Saisonduell mit dem LASK am Freitag (19.30 Uhr/live Sky) zum Auftakt der 4. Runde der Meistergruppe mit positiven Erinnerungen in Angriff. Klares Ziel ist die Verteidigung von Platz zwei, der bei Punktegleichheit mit Rapid und den Linzern sowie nur einem Zähler Vorsprung auf die Wiener Austria hart umkämpft ist. Beide Teams tankten zuletzt mit einem Sieg Selbstvertrauen.

Die Salzburger beendeten mit einem 2:1 in Hartberg eine Serie von fünf sieglosen Pflichtspielen. „In unserer Entwicklung brauchst du solche Erlebnisse, um wieder Luft zu schnappen. Es wird uns gutgetan haben, unter Anführungszeichen einen dreckigen Sieg eingefahren zu haben“, sagte Beichler. Dadurch konnte der Rückstand auf Sturm Graz bei vier Punkten gehalten werden, die Hoffnung auf den ersten Meistertitel seit 2023 lebt weiter. „Wir tun gut daran, nicht an den 17. Mai (Anm.: letzte Runde) zu denken, sondern von Schritt zu Schritt“, betonte der 37-Jährige.

(Bild: APA/EXPA)

Sehr gerne blicken die „Bullen“ auf die vergangenen Duelle mit den Athletikern zurück, beim jüngsten 5:1 stand es schon nach zehn Minuten 2:0, Karim Konate traf doppelt. In Meistergruppen-Heimspielen hat Salzburg gegen den LASK nie verloren und von fünf Partien vier gewonnen, darunter das für die Linzer aus negativer Sicht historische 1:7 am 19. Mai 2024. Am Freitag werden die Karten neu gemischt.

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