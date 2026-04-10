Red Bull Salzburg gegen LASK 19.30 Uhr

Die Salzburger beendeten mit einem 2:1 in Hartberg eine Serie von fünf sieglosen Pflichtspielen. „In unserer Entwicklung brauchst du solche Erlebnisse, um wieder Luft zu schnappen. Es wird uns gutgetan haben, unter Anführungszeichen einen dreckigen Sieg eingefahren zu haben“, sagte Beichler. Dadurch konnte der Rückstand auf Sturm Graz bei vier Punkten gehalten werden, die Hoffnung auf den ersten Meistertitel seit 2023 lebt weiter. „Wir tun gut daran, nicht an den 17. Mai (Anm.: letzte Runde) zu denken, sondern von Schritt zu Schritt“, betonte der 37-Jährige.