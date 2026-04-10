„So macht es wenig Sinn, über den Titel zu reden“

Daniel Beichler (Salzburg-Trainer): „Am Willen ist es ganz sicher nicht gelegen. Wir waren viel zu fehleranfällig – im Spiel mit dem Ball und im Spiel gegen den Ball. Es ist nicht die Einstellung. Ich habe mittlerweile ein Gefühl für die Jungs, die wollten schon, vielleicht sogar zu viel in der einen oder anderen Situation. Das eine oder andere Mal haben wir uns zu wenig zugetraut. Wir waren nicht gut genug, der LASK hat verdient gewonnen. Wir haben den LASK förmlich eingeladen, in Umschaltmomente zu kommen. Das und Standards sind ihre zwei großen Qualitäten. Wir sollten speziell nach so einem Spiel nicht über den Meistertitel reden, das macht wenig Sinn.“