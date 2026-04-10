Salzburg-Spieler darf nicht mit Team trainieren

Beim österreichischen Fußball-Vizemeister FC Red Bull Salzburg kam es im Training zu einem Zwischenfall. Ein Spieler geriet mit Cheftrainer Daniel Beichler aneinander. Dieser wurde sofort sanktioniert und darf vorerst nicht mit der Mannschaft trainieren.
Der FC Red Bull Salzburg befindet sich in der heißen Saisonphase und kämpft darum, erstmals seit 2023 wieder einen Titel zu holen.
Just zur Unzeit muss sich der Verein allerdings mit ganz anderen Dingen beschäftigen. So kam es im Training zu einer Auseinandersetzung zwischen Clement Bischoff und Cheftrainer Daniel Beichler.
Der Däne spielt unter Beichler schon seit längerem keine große Rolle. Seinen bislang letzten Einsatz hatte er am 15. März, als er bei der 0:1-Heimniederlage der Bullen gegen den SK Rapid in der zweiten Spielhälfte eingewechselt wurde.
Als Konsequenz aus dem Vorfall darf der 20-Jährige, der vergangenen Sommer von Bröndby IF an die Salzach wechselte, nicht mit der Mannschaft trainieren.
Für Salzburg bestritt er bislang 24 Partien, in denen dem Offensivakteur nur zwei Treffer gelangen.
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