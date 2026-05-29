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Rückkehr perfekt! Rapid holt U17-Vizeweltmeister

Bundesliga
29.05.2026 11:14
Markus Katzer (li.) und Nicolas Jozepovic
Markus Katzer (li.) und Nicolas Jozepovic(Bild: SK Rapid/Ruschka)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Rückkehr ist perfekt: Viereinhalb Jahre nach seinem Abgang aus Hütteldorf läuft Nicolas Jozepovic künftig wieder für Rapid auf!

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Die Tinte ist trocken! Jozepovic, mehrfacher österreichischer Nachwuchsnationalteamspieler, unterschreibt bei Rapid bis Sommer 2030. Der 18-Jährige kürte sich im vergangenen Jahr mit seinen U17-Teamkollegen zum Vizeweltmeister, kam bei allen sieben Partien zum Einsatz.

Der gebürtige Wiener wechselte 2019 von der SV Donau nach Hütteldorf, wo er drei Jahre lang die grün-weiße Nachwuchsabteilung durchlief. Anschließend setzte der Stürmer seine fußballerische Ausbildung auf Akademieniveau in Salzburg fort. Nun gibt‘s die Rückkehr zu Grün-Weiß.

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Katzer schwärmt 
„Er hätte neben einem Verbleib in Salzburg interessante Alternativen gehabt, umso bemerkenswerter ist es, dass wir ihn künftig wieder bei uns in Hütteldorf wissen dürfen“, freut sich Sportchef Markus Katzer. „Nicolas ist ein hochveranlagter Stürmer, der bereits auf 38 Länderspiele in den diversen Altersklassen der ÖFB-Nachwuchsnationalteams bauen kann und spätestens mit den tollen Auftritten bei der U17 WM im November auch über unsere Grenzen Interesse hervorgelockt hat.“

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