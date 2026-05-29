Rückkehr perfekt! Rapid holt U17-Vizeweltmeister

Katzer schwärmt

„Er hätte neben einem Verbleib in Salzburg interessante Alternativen gehabt, umso bemerkenswerter ist es, dass wir ihn künftig wieder bei uns in Hütteldorf wissen dürfen“, freut sich Sportchef Markus Katzer. „Nicolas ist ein hochveranlagter Stürmer, der bereits auf 38 Länderspiele in den diversen Altersklassen der ÖFB-Nachwuchsnationalteams bauen kann und spätestens mit den tollen Auftritten bei der U17 WM im November auch über unsere Grenzen Interesse hervorgelockt hat.“