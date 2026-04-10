Reiter stellt sich hinter Sportboss Mann

Reiter: „Das kann ich nur unterstützen“

„Marcus hat in vielen Bereichen die richtigen Worte gefunden“, befand der 54-Jährige. „Er ist ein Mann, der die Dinge anspricht.“ Das sei gut für den Verein. Bislang hatte der neue Sportboss keinen Wellnessurlaub in der Mozartstadt. „Er war in seinen ersten Monaten sehr gefordert. Da ist es auch okay, wenn er klare Worte findet. Das kann ich nur unterstützen.“