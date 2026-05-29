Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Defensivprofi bleibt

Austria Wien verlängert mit Dauerbrenner Ranftl

Bundesliga
29.05.2026 12:56
Reinhold Ranftl bleibt Austrianer.
Reinhold Ranftl bleibt Austrianer.(Bild: FK Austria Wien)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Reinhold Ranftl wird auch kommende Saison im Trikot der Wiener Austria auf Punktejagd gehen. Der Mittelfeldspieler hat seinen auslaufenden Vertrag bis Sommer 2027 verlängert, wie die „Veilchen“ am Freitag bekannt gaben. 

0 Kommentare

„Ich freue mich sehr, dass wir meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert haben. In den vergangenen vier Jahren bei der Austria durfte ich viele besondere Momente erleben und fühle mich hier ausgesprochen wohl. Trotz meiner 34 Jahre bin ich körperlich weiterhin in Topform und überzeugt davon, der Mannschaft auch in Zukunft mit vollem Einsatz helfen zu können. Ich freue mich schon jetzt auf den Trainingsstart und werde alles geben, damit wir die nächste Saison so erfolgreich wie möglich bestreiten“, wird Ranftl in einer Aussendung der Austria zitiert. 

2022 war der Defensiv-Allrounder – erst per Leihe, später fix – vom FC Schalke 04 an den Verteilerkreis gewechselt. Seither absolvierte kein Austria-Profi mehr Spielminuten pro Saison als der Steirer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
29.05.2026 12:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.889 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
91.291 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
86.851 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1783 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Wien
Uni-Großdemo gegen Sparpaket zieht durch Wien
889 mal kommentiert
Am Mittwoch gingen Studierende, Lehrende und Uni-Mitarbeiter in Wien gemeinsam gegen die ...
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
846 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Mehr Bundesliga
Defensivprofi bleibt
Austria Wien verlängert mit Dauerbrenner Ranftl
Bundesliga-Absteiger
Blau-Weiß Linz: Trainer-Entscheidung ist gefallen
Große Zukunftshoffnung
Rückkehr perfekt! Rapid holt U17-Vizeweltmeister
Vertrag bis 2029
Havenaar schafft Sprung von Ried zu CL-Klub
Quartett kommt zurück
Weimann, Grgic und Antiste verlassen den SK Rapid

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf