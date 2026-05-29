Austria Wien verlängert mit Dauerbrenner Ranftl

Reinhold Ranftl wird auch kommende Saison im Trikot der Wiener Austria auf Punktejagd gehen. Der Mittelfeldspieler hat seinen auslaufenden Vertrag bis Sommer 2027 verlängert, wie die „Veilchen“ am Freitag bekannt gaben.
„Ich freue mich sehr, dass wir meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert haben. In den vergangenen vier Jahren bei der Austria durfte ich viele besondere Momente erleben und fühle mich hier ausgesprochen wohl. Trotz meiner 34 Jahre bin ich körperlich weiterhin in Topform und überzeugt davon, der Mannschaft auch in Zukunft mit vollem Einsatz helfen zu können. Ich freue mich schon jetzt auf den Trainingsstart und werde alles geben, damit wir die nächste Saison so erfolgreich wie möglich bestreiten“, wird Ranftl in einer Aussendung der Austria zitiert.
2022 war der Defensiv-Allrounder – erst per Leihe, später fix – vom FC Schalke 04 an den Verteilerkreis gewechselt. Seither absolvierte kein Austria-Profi mehr Spielminuten pro Saison als der Steirer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.