Austria Wien verlängert mit Dauerbrenner Ranftl

„Ich freue mich sehr, dass wir meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert haben. In den vergangenen vier Jahren bei der Austria durfte ich viele besondere Momente erleben und fühle mich hier ausgesprochen wohl. Trotz meiner 34 Jahre bin ich körperlich weiterhin in Topform und überzeugt davon, der Mannschaft auch in Zukunft mit vollem Einsatz helfen zu können. Ich freue mich schon jetzt auf den Trainingsstart und werde alles geben, damit wir die nächste Saison so erfolgreich wie möglich bestreiten“, wird Ranftl in einer Aussendung der Austria zitiert.