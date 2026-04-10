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Gemeinsam mit Bruder

„Freuen uns auf eine Pertl-Show in China“

Salzburg
10.04.2026 16:00
Lukas Pertl ist heuer gut in Form.
Lukas Pertl ist heuer gut in Form.(Bild: Privat)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Erstmals in dieser Saison starten die Brüder Lukas und Philip Pertl gemeinsam bei einem Rennen. Das Triathlon-Duo ist in China am Start. Einer der beiden hat besonders gute Erinnerungen an den Kurs in Dexing.

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Die Triathlon-Saison ist mittlerweile in vollem Gange. Lukas Pertl startet in Dexing (Chn) in seinen dritten Bewerb 2026 – heuer erstmals gemeinsam mit Bruder Philip. Auch im Vorjahr stand das Brüder-Duo dort zusammen am Start. Während Philip Achter wurde, konnte sich Lukas den Sieg holen. „Ich komme dementsprechend gerne her“, grinst der Vorjahresgewinner. „Der Luki wird sich schwertun beim unterbieten, für mich gilt es das aber schon“, lacht Philip.

Lukas (li.) und Philip Pertl vor dem Juyuan Tower in Dexing.
Lukas (li.) und Philip Pertl vor dem Juyuan Tower in Dexing.(Bild: zVg)
(Bild: zVg)

Gestartet wird am Samstag um 3 Uhr (MEZ) über die olympische Distanz. Geschwommen wird in einem Stausee, danach fährt man mit dem Rad durch die Stadt bevor die Laufstrecke die Athleten am Seeufer entlang führt. „Es wird ein sehr nasses Rennen“, weiß Philip. „Das kommt uns beim Radfahren als Techniker eh entgegen. Dementsprechend sind wir ready und freuen uns auf eine Pertl-Show in China.“

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„Mir hat der Kurs letztes Jahr sehr gut gestanden“, sagt Lukas. „Das versuche ich heuer im besten Fall zu wiederholen!“

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