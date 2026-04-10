Gestartet wird am Samstag um 3 Uhr (MEZ) über die olympische Distanz. Geschwommen wird in einem Stausee, danach fährt man mit dem Rad durch die Stadt bevor die Laufstrecke die Athleten am Seeufer entlang führt. „Es wird ein sehr nasses Rennen“, weiß Philip. „Das kommt uns beim Radfahren als Techniker eh entgegen. Dementsprechend sind wir ready und freuen uns auf eine Pertl-Show in China.“