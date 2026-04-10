Erstmals in dieser Saison starten die Brüder Lukas und Philip Pertl gemeinsam bei einem Rennen. Das Triathlon-Duo ist in China am Start. Einer der beiden hat besonders gute Erinnerungen an den Kurs in Dexing.
Die Triathlon-Saison ist mittlerweile in vollem Gange. Lukas Pertl startet in Dexing (Chn) in seinen dritten Bewerb 2026 – heuer erstmals gemeinsam mit Bruder Philip. Auch im Vorjahr stand das Brüder-Duo dort zusammen am Start. Während Philip Achter wurde, konnte sich Lukas den Sieg holen. „Ich komme dementsprechend gerne her“, grinst der Vorjahresgewinner. „Der Luki wird sich schwertun beim unterbieten, für mich gilt es das aber schon“, lacht Philip.
Gestartet wird am Samstag um 3 Uhr (MEZ) über die olympische Distanz. Geschwommen wird in einem Stausee, danach fährt man mit dem Rad durch die Stadt bevor die Laufstrecke die Athleten am Seeufer entlang führt. „Es wird ein sehr nasses Rennen“, weiß Philip. „Das kommt uns beim Radfahren als Techniker eh entgegen. Dementsprechend sind wir ready und freuen uns auf eine Pertl-Show in China.“
„Mir hat der Kurs letztes Jahr sehr gut gestanden“, sagt Lukas. „Das versuche ich heuer im besten Fall zu wiederholen!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.