Motorsport-Legende: „Dann fahre ich für Jamaika“

Seit einem Vierteljahrhundert ist kaum eine Sportart so eng mit einem Namen verbunden wie Eisspeedway mit Franky Zorn. Der Salzburger, einer der ersten Red Bull-Sportler überhaupt, erwägt jetzt aber einen drastischen Schritt. Die „Krone“ besuchte den Motorsportler in seiner Garage.
Seit mehr als 25 Jahren ist kaum eine Sportart in Österreich so eng mit einem Namen verbunden wie Eisspeedway mit Franky Zorn. Anfang der 90er-Jahre startete er auf der Maschine seines Onkels seine Karriere. Hätte der Saalfeldener damals keine guten Verbindungen zur Bank gehabt, wäre letztendlich vielleicht gar nicht so viel dabei herausgekommen. „Ich habe 200.000 Schilling bekommen, aber keine Sicherstellungen gehabt“, blickt der Eisritter in seiner Werkstatt zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.