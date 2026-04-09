Motorsport-Legende: „Dann fahre ich für Jamaika“

Seit mehr als 25 Jahren ist kaum eine Sportart in Österreich so eng mit einem Namen verbunden wie Eisspeedway mit Franky Zorn. Anfang der 90er-Jahre startete er auf der Maschine seines Onkels seine Karriere. Hätte der Saalfeldener damals keine guten Verbindungen zur Bank gehabt, wäre letztendlich vielleicht gar nicht so viel dabei herausgekommen. „Ich habe 200.000 Schilling bekommen, aber keine Sicherstellungen gehabt“, blickt der Eisritter in seiner Werkstatt zurück.