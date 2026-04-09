„Das erste Mal, dass ich daheim im Hotel schlafe“

„Es ist das erste Mal, dass ich daheim bin und in einem Hotel schlafe“, lacht Grantner. Für sie ist es besonders, eine WM vor der Haustüre zu haben: „Eine Riesenehre für uns alle.“ Nun gilt es für die Sportlerinnen, am Eis zu performen. Denn auch zwei Beobachter vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) sind zu Gast. Eine Aufnahme ins Olympiaprogramm ist ein großer Traum der Synchroneiskunstläufer.