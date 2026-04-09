„Das erste Mal, dass ich daheim im Hotel schlafe“

Synchroneiskunstlauf-WM startet in Salzburg mit einem rot-weiß-roten Team und einer Salzburger Kapitänin. Die Favoriten sind aber andere Nationen. Die Sportlerinnen hoffen auf Olympia.
Nach langer Vorbereitung findet heute (19) mit der Eröffnungsfeier der Start der Synchroneiskunstlauf-WM in der Salzburgarena statt. Zu „Sound of Music“ begrüßen heimische Vereine die 22 weltbesten Teams aus 17 Nationen zur Medaillenjagd. Ums Edelmetall werden sich wohl Finnland (amtierender Weltmeister), Kanada und die USA streiten. Aus Österreich sind die „Vienna Colibris“ dabei.
Dort steht mit Katharina Grantner als eine von zwei Teamkapitäninnen eine Salzburgerin im Fokus. Sie ist geboren und aufgewachsen in der Stadt, für das Studium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre nach Wien gezogen.
„Es ist das erste Mal, dass ich daheim bin und in einem Hotel schlafe“, lacht Grantner. Für sie ist es besonders, eine WM vor der Haustüre zu haben: „Eine Riesenehre für uns alle.“ Nun gilt es für die Sportlerinnen, am Eis zu performen. Denn auch zwei Beobachter vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) sind zu Gast. Eine Aufnahme ins Olympiaprogramm ist ein großer Traum der Synchroneiskunstläufer.
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