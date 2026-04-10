Tourismus „pfeift“ auf Spartipps vom Rechnungshof

Das neue Kärntner Tourismusgesetz wurde viel diskutiert. Wie berichtet, will das Land mit der Erhöhung der Nächtigungsabgabe sowie der Verschlankung der Strukturen Geld sparen und einnehmen. Die 47 Spartipps des Landesrechnungshofes aus dem Jahr 2020 wurden dabei aber offenbar nicht bedacht…