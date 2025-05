Schimpansen binden sich unterschiedlich an Mütter

Für die Studie wurden vier Jahre lang frei lebende Affen in einem Nationalpark in der Elfenbeinküste beobachtet. Einige Tiere fühlten sich sicher, verließen sich in Zeiten der Not auf ihre Mutter und erkundeten selbstbewusst ihre Umgebung. Andere zeigten eine unsicher-vermeidende Bindung, was bedeutet, dass sie unabhängiger sind, und nicht so sehr den Beistand ihrer Mutter suchen.