Die Pensionisten bringen sich in Stellung

Die beiden Präsidentinnen stellen sich aber nicht nur gegen weitere Belastungen, sie fordern auch mehr Geld für die älteren Menschen im Land und zwar in Form einer Digitalisierungsoffensive für die Generation 60plus und sie erheben eine völlig neue Forderung.

Für das Arbeiten neben einer Alterspension bzw. über dem gesetzlichen Pensionsalter hinaus wird es ab 1. Jänner 2027 einen Steuerfreibetrag von bis zu 15.000 Euro pro Jahr (1250 Euro monatlich) geben. Geplant ist, dass Männer dafür 40 Versicherungsjahre (480 Versicherungsmonate) und Frauen 36,5 Versicherungsjahre (438 Versicherungsmonate) aufweisen müssen. Der Seniorenrat fordert, dass für Frauen 30 Versicherungsjahre genug sein müssen.