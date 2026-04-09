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Heftige Kollision

Pkw-Überschlag von Pensionistin: Schwer verletzt

Wien
09.04.2026 10:15
Der Wagen der Pensionistin geriet durch den Aufprall ins Schleudern und kam auf dem Dach zum ...
Der Wagen der Pensionistin geriet durch den Aufprall ins Schleudern und kam auf dem Dach zum Liegen (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein folgenschwerer Unfall am Mittwochnachmittag in Wien-Floridsdorf endete mit einer Schwerverletzten und einem erheblichen Blechschaden. Durch die Kollision zweier Fahrzeuge überschlug sich der Pkw einer 78-jährigen Pensionistin und kam am Dach zum Liegen. 

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Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann schwerwiegende Folgen haben – in diesem Fall mit erheblichen Auswirkungen für eine Pensionistin. An einer Kreuzung in der Peter-Kaiser-Gasse kollidierten gegen 15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache das Fahrzeug der 78-Jährigen und ein weiterer Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Wagen der Pensionistin laut Polizeisprecherin Irina Steirer ins Schleudern. Das Auto überschlug sich mehrmals und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand.

Starker Blechschaden bei Pkws
Die Berufsrettung Wien wurde rasch alarmiert und versorgte die schwer verletzte Frau noch am Unfallort, bevor sie in ein Spital gebracht wurde. Der 64-jährige Lenker hatte dafür etwas mehr Glück: Er trug keine körperlichen Verletzungen davon. Beide Fahrzeuge wurden stark demoliert, die Berufsfeuerwehr rückte an, um diese abzuschleppen. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang übernimmt das Verkehrsunfallkommando. 

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