Pkw-Überschlag von Pensionistin: Schwer verletzt

Ein folgenschwerer Unfall am Mittwochnachmittag in Wien-Floridsdorf endete mit einer Schwerverletzten und einem erheblichen Blechschaden. Durch die Kollision zweier Fahrzeuge überschlug sich der Pkw einer 78-jährigen Pensionistin und kam am Dach zum Liegen.
Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann schwerwiegende Folgen haben – in diesem Fall mit erheblichen Auswirkungen für eine Pensionistin. An einer Kreuzung in der Peter-Kaiser-Gasse kollidierten gegen 15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache das Fahrzeug der 78-Jährigen und ein weiterer Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Wagen der Pensionistin laut Polizeisprecherin Irina Steirer ins Schleudern. Das Auto überschlug sich mehrmals und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand.
Starker Blechschaden bei Pkws
Die Berufsrettung Wien wurde rasch alarmiert und versorgte die schwer verletzte Frau noch am Unfallort, bevor sie in ein Spital gebracht wurde. Der 64-jährige Lenker hatte dafür etwas mehr Glück: Er trug keine körperlichen Verletzungen davon. Beide Fahrzeuge wurden stark demoliert, die Berufsfeuerwehr rückte an, um diese abzuschleppen. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang übernimmt das Verkehrsunfallkommando.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.