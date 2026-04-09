Pkw-Überschlag von Pensionistin: Schwer verletzt

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann schwerwiegende Folgen haben – in diesem Fall mit erheblichen Auswirkungen für eine Pensionistin. An einer Kreuzung in der Peter-Kaiser-Gasse kollidierten gegen 15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache das Fahrzeug der 78-Jährigen und ein weiterer Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Wagen der Pensionistin laut Polizeisprecherin Irina Steirer ins Schleudern. Das Auto überschlug sich mehrmals und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand.