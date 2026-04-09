Cathy Hummels wird Botschafterin auf Aiderbichl

Die Rettungsgeschichte des Tieres berührte sie persönlich sehr: Gut Aiderbichl-Gründer Michael Aufhauser rettete das damals wenige Wochen alte Fohlen im Jahr 2004 von einem Pferdeschlachtmarkt. Kathi stand bereits auf einem Transporter, der sie nach Italien bringen sollte. Nach ihrer Rettung verweigerte sie jedoch die Nahrungsaufnahme – aus tiefer Sehnsucht nach ihrer Mutter. Schließlich wurde entschieden, auch die Mutter zu suchen und beide wieder zusammenzuführen.