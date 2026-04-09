Cathy Hummels wird Botschafterin auf Aiderbichl

Prominenter Besuch auf Gut Aiderbichl: Moderatorin und Unternehmerin Cathy Hummels besuchte gemeinsam mit ihrem Sohn das Salzburger Gut Aiderbichl und übernahm gleich noch eine Patenschaft für das Pferd Kathi – was für eine perfekte Namensgleichheit...
Vor Ort zeigte sich Hummels beeindruckt von der besonderen Atmosphäre: „Alles ist mit viel Liebe gemacht.“ Eine ganz besondere Verbindung entwickelte Hummels zu Pferd Kathi.
Die Rettungsgeschichte des Tieres berührte sie persönlich sehr: Gut Aiderbichl-Gründer Michael Aufhauser rettete das damals wenige Wochen alte Fohlen im Jahr 2004 von einem Pferdeschlachtmarkt. Kathi stand bereits auf einem Transporter, der sie nach Italien bringen sollte. Nach ihrer Rettung verweigerte sie jedoch die Nahrungsaufnahme – aus tiefer Sehnsucht nach ihrer Mutter. Schließlich wurde entschieden, auch die Mutter zu suchen und beide wieder zusammenzuführen.
Die Wiedervereinigung rührte Besucher und Tierpfleger zu Tränen. „Ich fühle mich nicht nur wegen des Namens mit Kathi verbunden. Wir beide haben uns auf Anhieb verstanden, ich habe diese Energie gespürt“, betont Hummels. Mit einem Lächeln fasst sie ihre Patenschaft zusammen: „Cathy und Kathi – das ist ein perfektes Match.“
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