Aiderbichl: „Mit jedem Bier retten wir ein Tier“

Diese Partnerschaft ist wahrhaft bierig-tierisch

Gegen die unrechtmäßige Verwendung des Begriffs „Ballermann“ geht das Ehepaar seit Jahren juristisch vor – und bekam dabei stets Recht. Was das alles mit Tierschutz zu tun hat? Ein Großteil aller Einnahmen, die die Engelhardts mit dem „Ballermann“ verdienen, kommt dem Gut Aiderbichl zu Gute. „Mit jedem Bier retten wir ein Tier“ ist mittlerweile gar das höchst offizielle Motto der feucht-fröhlichen lizenzierten Partys. Beim „Ballermann“-Award – einem Musikpreis für Partymusik – sammelt man Spenden für Aiderbichl.