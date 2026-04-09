Nina Ortlieb nach Trainings eine der Favoritinnen

Ab heute werden auf der Reiteralm die Staatsmeistertitel vergeben. Während die Lecherin Nina Ortlieb nach den Rängen eins und zwei in den Trainings als eine der Favoritinnen an den Start geht, müssen bei den Herren drei Teenager die Vorarlberger Fahnen hochhalten, die sich im Training aber ganz achtbar schlugen.
Zwei Riesentorlauf-Erfolge am Glungezer, am Dienstag Rang drei im ersten FIS-RTL von Pfelders (It) – der Silbertaler Moritz Zudrell war zuletzt richtig gut in Fahrt gekommen. Eine Serie, die gestern aber ein Ende fand. Als Vierter lag er beim zweiten Pfelders-„Riesen“ nach Lauf eins nur vier Hundertstel hinter den führenden Deutschen Marinus Sennhofer und Lukas Krauss – im zweiten kam für den 20-Jährigen aber das vorzeitige Aus. „Ich bin weggerutscht“, schildert Zudrell, der unverletzt blieb und für den es danach – wie auch Jakob Greber, der nach Halbzeitrang 20 ebenfalls im Finale scheiterte – in Richtung Reiteralm weiterging. Dort wartet mit den österreichischen Meisterschaften das letzte Saisonhighlight – bei dem das Duo für den Super-G, den Riesentorlauf und den Slalom genannt hat.
Teenager-Trio auf der Abfahrt
In der heutigen Abfahrt müssen mit den beiden 18-Jährigen Lorenz Beck (SC Beschling) und Tobias Schuster (Koblach), sowie dem 17-jährigen Laternser Kevin Schmidle drei Youngsters die VSV-Ehre hochhalten. In den gestrigen Trainings schlug sich das Trio durchaus achtbar, wenn gleich Medaillen kein Thema sind. Anders als beiden Damen.
Auch Nußbaumer und Amann in Top-10
Denn da ist Nina Ortlieb nach den gestrigen Trainings eine der Favoritinnen! Im ersten Testlauf als Zweite noch 0,21 Sekunden hinter Nadine Fest, markierte sie im Abschlusstraining Bestzeit, 59 Hundertstel vor Anna Schilcher und Lena Wechner. Die Sibratsgfällerin Vanessa Nußbaumer fuhr zweimal auf Rang sieben, die Vandanserin Emma Amann schaffte es als Neunte und Zehnte auch zweimal in die Top-10.
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