Nina Ortlieb nach Trainings eine der Favoritinnen

Zwei Riesentorlauf-Erfolge am Glungezer, am Dienstag Rang drei im ersten FIS-RTL von Pfelders (It) – der Silbertaler Moritz Zudrell war zuletzt richtig gut in Fahrt gekommen. Eine Serie, die gestern aber ein Ende fand. Als Vierter lag er beim zweiten Pfelders-„Riesen“ nach Lauf eins nur vier Hundertstel hinter den führenden Deutschen Marinus Sennhofer und Lukas Krauss – im zweiten kam für den 20-Jährigen aber das vorzeitige Aus. „Ich bin weggerutscht“, schildert Zudrell, der unverletzt blieb und für den es danach – wie auch Jakob Greber, der nach Halbzeitrang 20 ebenfalls im Finale scheiterte – in Richtung Reiteralm weiterging. Dort wartet mit den österreichischen Meisterschaften das letzte Saisonhighlight – bei dem das Duo für den Super-G, den Riesentorlauf und den Slalom genannt hat.