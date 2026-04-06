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Motivation fürs Finale

ÖSV-Youngster schlug am Glungezer doppelt zu

Ski Alpin
06.04.2026 18:55
Moritz Zudrell hatte am Glungezer gleich doppelt Grund zur Freude.
Moritz Zudrell hatte am Glungezer gleich doppelt Grund zur Freude.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

„Am Glungezer ist es leichter, ein Rennen zu verlieren, als es zu gewinnen“, sagte der Vorarlberger Moritz Zudrell, nachdem er dort am Ostermontag nahe Innsbruck gleich doppelt zuschlagen konnte und zwei FIS-NJR-Riesentorläufe für sich entschieden hatte. „Ich kann diese Erfolge ganz gut einschätzen und werde sie sicher nicht überbewerten – aber auch nicht kleinreden.“

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Im ersten Rennen setzte sich der 20-jährige Silbertaler mit der dritten und zweiten Laufzeit 0,09 Sekunden vor Valentin Pöll (T) durch. Den zweiten Sieg holte er 0,46 Sekunden vor Tim Ranner (St) – wofür nach Halbzeitführung die viertbeste Zeit im Finale reichte.

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Noch fünf Rennen stehen an
„Eigentlich waren die Rennen für mich in erster Linie Wettkampftraining, die Resultate geben mir fürs Saisonfinale aber noch einmal Motivation“, erklärt der Head-Pilot, der am Dienstag und Mittwoch zwei FIS-Riesentorläufe in Pfelders (It) bestreitet. „Danach geht es noch zu den österreichischen Meisterschaften auf die Reiteralm, wo ich den Super-G, den Riesentorlauf und zum Abschluss am 12. April den Slalom bestreiten werde. Dann ist die Saison für mich vorbei.“

Vor dem Urlaub wartet der OP-Saal
Bevor es für „Zudi“, der vergangene Woche bereits die Konditestungen für den Winter 2026/27 absolviert hatte, dann in den heiß ersehnten Urlaub geht, steht am 19. April aber noch ein medizinischer Eingriff im Innsbrucker Sanatorium Kettenbrücke an. „Da wird mir das ganze Metall aus der rechten Hand entfernt“, verrät der Heeressportler, der sich im März 2025 beim Europacup-Slalom in Norefjell (Nor) Mittelhandnochen gebrochen hatte.

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