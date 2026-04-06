ÖSV-Youngster schlug am Glungezer doppelt zu

Noch fünf Rennen stehen an

„Eigentlich waren die Rennen für mich in erster Linie Wettkampftraining, die Resultate geben mir fürs Saisonfinale aber noch einmal Motivation“, erklärt der Head-Pilot, der am Dienstag und Mittwoch zwei FIS-Riesentorläufe in Pfelders (It) bestreitet. „Danach geht es noch zu den österreichischen Meisterschaften auf die Reiteralm, wo ich den Super-G, den Riesentorlauf und zum Abschluss am 12. April den Slalom bestreiten werde. Dann ist die Saison für mich vorbei.“