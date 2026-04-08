Mit dieser Reform setzt Regierung falschen Fokus

Doch anstatt mit all diesen Baustellen endlich aufzuräumen, macht sich die Politik mit dem „Leuchtturmprojekt“ Bundesstaatsanwaltschaft eine neue, riesengroße Baustelle auf. Ohne Not, denn das aktuelle System mit Weisungsrat und Weisungsrecht funktioniert gut. Eine Ministerin, die dieses missbraucht, wird abgewählt.