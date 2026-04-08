Böschungsbrandserie bringt Zugverkehr zum Erliegen

Wer am Mittwochnachmittag bzw. -abend auf der Weststrecke oder der Südbahn unterwegs war, benötigte vor allem eines: Geduld. Mehrere Böschungsbrände lösten Großeinsätze der Feuerwehr aus – und legten den Zugverkehr teils komplett lahm. Auf mehreren Abschnitten ging zeitweise nichts mehr.
Lange Wartezeiten und gesperrte Strecken sorgen in der Steiermark für Ärger bei den Fahrgästen. Ein Böschungsbrand auf der Süd- und Koralmbahn hält die Feuerwehren seit Stunden auf Trab.
Am Grazer Hauptbahnhof sollen sich Medienberichten zufolge chaotische Szenen abspielen: Viele Reisende sitzen seit rund 16.00 Uhr fest, vor den Schaltern bilden sich lange Schlangen. Laut ÖBB dürfte die Sperre noch bis etwa 20.00 Uhr dauern.
Sperre auf Süd- und Koralmbahn hält an
Konkret brachte ein Böschungsbrand zwischen Peggau-Deutschfeistritz und Mixnitz-Bärenschutzklamm den Zugverkehr völlig zum Stillstand. Fernzüge werden laut ÖBB teils umgeleitet. „Ein Schienenersatzverkehr wird für den Fernverkehr zwischen Bruck/Mur und Graz Hbf eingerichtet“, heißt es von den Bundesbahnen. Auch im Nahverkehr springen bei der betroffenen Strecke derzeit Busse ein.
Die Waldbrandgefahr ist aufgrund der Trockenheit regional sehr hoch:
Starke Verzögerungen auch auf Weststrecke
Auch in Niederösterreich hatte ein Brand neben den Gleisen am Nachmittag für erhebliche Verzögerungen auf der Weststrecke gesorgt. Zwischen dem Bahnhof St. Pölten und dem Tullnerfeld waren die Feuerwehren ebenfalls stark gefordert. Auch hier kam der Zugverkehr für rund 90 Minuten zum Stillstand.
Die Fahrgäste mussten sich auch hier in Geduld üben, bis die Flammen gelöscht waren. Bis 18.19 Uhr war laut ÖBB „kein Zugverkehr möglich“. Es wurde empfohlen, mehr Reisezeit auf der betroffenen Strecke einzuplanen.
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