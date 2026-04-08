Böschungsbrandserie bringt Zugverkehr zum Erliegen

Sperre auf Süd- und Koralmbahn hält an

Konkret brachte ein Böschungsbrand zwischen Peggau-Deutschfeistritz und Mixnitz-Bärenschutzklamm den Zugverkehr völlig zum Stillstand. Fernzüge werden laut ÖBB teils umgeleitet. „Ein Schienenersatzverkehr wird für den Fernverkehr zwischen Bruck/Mur und Graz Hbf eingerichtet“, heißt es von den Bundesbahnen. Auch im Nahverkehr springen bei der betroffenen Strecke derzeit Busse ein.