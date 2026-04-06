Waldbrand in Murau nach mehreren Stunden gelöscht

Der Brand war zwar nicht besonders groß, drohte sich aber rasch auszubreiten. „Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund des unwegsamen Geländes besonders schwierig“, schreibt die Feuerwehr. Die Schlauchleitungen mussten über mehrere hundert Meter verlegt werden. Eine direkte Wasserversorgung war nicht möglich, weshalb ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet wurde.