Nächster Waldbrand fordert steirische Feuerwehren

Land und Feuerwehr mahnen vor Osterfeuern

Zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 3 Uhr sind Osterfeuer in der Steiermark prinzipiell erlaubt. Sowohl das Land als auch der Landesfeuerwehrverband appellieren aber an die Vernunft: „Vor allem, wenn Wind aufkommt, sollte man das Feuer schnell löschen oder gar nicht erst entzünden“, sagt Feuerwehrsprecher Tom Meier. Gerade im Süden des Landes ist es in den Wäldern staubtrocken.