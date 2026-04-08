Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurzzeitvermietung

„Wer eine Hintertüre sucht, findet sie weiterhin“

Salzburg
08.04.2026 18:00
Die Mozartstadt lockt Touristen, aber auch Beschäftigte von internationalen Firmen, die nur für ...
Die Mozartstadt lockt Touristen, aber auch Beschäftigte von internationalen Firmen, die nur für eine gewisse Zeit in Salzburg arbeiten.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Das Airbnb-Angebot geht in Salzburg zurück, dafür boomen Alternativen wie die rechtlich saubere Vermietung ab 30 Tagen oder Mikrohotels. Die Politik sucht Hebel gegen die neuen Trends. Es gibt aber nur Forderungen von vielen Seiten und noch keinen neuen Gesetzestext in der Raumordnung.

0 Kommentare

Die Airbnb-Kontrolleure in der Stadt Salzburg leisten gute Arbeit. Das Angebot ist in sieben Jahren von etwa 700 auf 500 Wohnungen gesunken, beträgt also nur noch rund ein Drittel. Das belegt eine neue Studie der Uni Salzburg.

Aktuell gibt es nur noch zwei Ausnahmen, die Vermietung über Airbnb und Co. möglich machen. Wer schon vor dem 1. Jänner 2018 mit dem Vermieten begann, darf das auch weiterhin. Außerdem bleibt „Sofa-Surfing“ dort, wo man auch selbst wohnt, möglich. „Wir haben uns alle Wohnungen mit Registrierungsnummer angeschaut“, schildert Johannes Holztrattner, Dienststellenleiter für Überprüfungen im Magistrat.

Zitat Icon

Wir haben den Markt mit Regulierungen in anderen europäischen Städten verglichen. Salzburg ist gut aufgestellt, landet hinter Amsterdam und Paris.

Christian Smigiel, Universität Salzburg

Rund 40 Prozent haben eine Nummer. 700 Verfahren wurden abgewickelt. Aktuell kommen nur fünf neue Ansuchen auf Registrierung im Monat hinzu. Eine Verschärfung brachte auch die Novelle, dass allein das Anbieten im Netz strafbar ist. Auch die Beschwerden gegen Strafbescheide werden weniger.

Wiederholungstäter gibt es nach wie vor: „Ein Vermieter hat erst damit aufgehört, als die Strafen schon bei 100.000 Euro lagen“, berichtet Holztrattner.

Zitat Icon

Bei Mikrohotels braucht es Verbesserungen im Gesetz. Kritisch sehe ich auch, dass Einnahmen aus Strafen im Landesbudget versickern und Gemeinden Arbeit haben.

Kay-Michael Dankl, Vize-Bürgermeister (KPÖ Plus)

Viele Vermieter reagieren auf die Kontrollen verstimmt. „Katastrophe! Es wird einem schwer gemacht. Es kommen Briefe, Spitzel werden ausgeschickt“, so eine Kritik in der Befragung. Fragwürdig ist: Weil in Mehrparteienhäusern auch Nachbarn zustimmen müssen, kommt eine Airbnb-Klausel für das ganze Haus oft schon in Kaufverträge.

Kurzzeitvermietung nimmt der Stadt regulären Wohnraum weg.
Kurzzeitvermietung nimmt der Stadt regulären Wohnraum weg.(Bild: Andreas Tröster)

„Wer Hintertüren sucht, findet sie noch immer“, meinen Experten. Immer mehr Wohnungen werden zwischen einem und sechs Monaten für Firmen angeboten. Geregelt ist das österreichweit im Mietrechtsgesetz.

Lesen Sie auch:
Die Stadt Salzburg kontrolliert seit 2022 Angebote auf der Plattform Airbnb.
Bilanz in Salzburg
Fast 200 Anzeigen wegen Airbnb-Vermietung
17.03.2025
Weniger Airbnb
Neuer Trend schwächt den umkämpften Wohnungsmarkt
08.04.2026

„Das kann man schwer kompensieren, weil es sich um Berufstätige handelt“, sieht Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl hier keine Chance auf Regulierung.

Häufig entstehen auch Mikrohotels, die bis zu 60 Zimmern keine Zustimmung der Stadt brauchen. In der Raumordnung soll eine Reglementierung kommen. Dankl spielt den Ball an das Land weiter. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
08.04.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
140.484 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
136.875 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
133.882 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1616 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1095 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
961 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf