„Wer eine Hintertüre sucht, findet sie weiterhin“

Aktuell gibt es nur noch zwei Ausnahmen, die Vermietung über Airbnb und Co. möglich machen. Wer schon vor dem 1. Jänner 2018 mit dem Vermieten begann, darf das auch weiterhin. Außerdem bleibt „Sofa-Surfing“ dort, wo man auch selbst wohnt, möglich. „Wir haben uns alle Wohnungen mit Registrierungsnummer angeschaut“, schildert Johannes Holztrattner, Dienststellenleiter für Überprüfungen im Magistrat.