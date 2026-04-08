Neuer Trend schwächt den umkämpften Wohnungsmarkt

Weniger Airbnb-Angebote, mehr mittelfristige Mieter

Jetzt nimmt eine neue Studie der Uni Salzburg die Entwicklung am Markt in den vergangenen sieben Jahren unter die Lupe und sieht positive Auswirkungen auf den umkämpften Wohnungsmarkt für Einheimische. Es gibt auf Airbnb um 30 Prozent weniger Angebot. Vermieter suchen dafür aber vermehrt Alternativen und wechseln beispielsweise zu mittelfristigen Angeboten. Über kurzzeitmiete.at – ein Salzburger Betrieb, der als Start-up gegründet wurde und viel Zulauf hat – werden Wohnungen von ein bis sechs Monaten zur Miete angeboten. Zielgruppe sind vor allem Geschäftsreisende.