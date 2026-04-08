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Weniger Airbnb

Neuer Trend schwächt den umkämpften Wohnungsmarkt

Salzburg
08.04.2026 07:00
Die ganze Stadt ist für Kurzzeitmieter attraktiv.
Die ganze Stadt ist für Kurzzeitmieter attraktiv.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Wirken in Salzburg strengere Kontrollen von Airbnb und Co.? Es gibt zwar weniger Angebote, so eine neue Studie der Uni Salzburg. Zusätzlicher Wohnraum wird trotzdem nicht frei, weil Vermieter Alternativen suchen. 

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Wer dieser Tage auf Airbnb eine Bleibe in Salzburg sucht, wird gleich fündig. Für zwei Nächte rund um den 1. Mai fallen auch Preisspitzen auf. Ein Luxus-Loft mit Weitblick über die Stadt ist etwa für 1193 Euro buchbar. Günstigere Angebote sind in verschiedenen Stadtteilen zu haben. Sie liegen zumeist bei knapp 400 Euro.

Wer seine Wohnung auch ordnungsgemäß touristisch vermieten darf, ist auf den ersten Blick nicht sichtbar. Die Stadt Salzburg verstärkte zuletzt die Kontrollen. Seit 2020 gilt die Pflicht für eine Registrierungsnummer. Auch eigene „Sheriffs“ schwärmen aus und überprüfen Vermieter.

Großes Kofferrollen: Wer auf Airbnb in Salzburg eine Bleibe sucht, wird gleich fündig. Insgesamt ...
Großes Kofferrollen: Wer auf Airbnb in Salzburg eine Bleibe sucht, wird gleich fündig. Insgesamt ging das Angebot aber leicht zurück.(Bild: EPA/KOEN VAN WEEL)

Weniger Airbnb-Angebote, mehr mittelfristige Mieter
Jetzt nimmt eine neue Studie der Uni Salzburg die Entwicklung am Markt in den vergangenen sieben Jahren unter die Lupe und sieht positive Auswirkungen auf den umkämpften Wohnungsmarkt für Einheimische. Es gibt auf Airbnb um 30 Prozent weniger Angebot. Vermieter suchen dafür aber vermehrt Alternativen und wechseln beispielsweise zu mittelfristigen Angeboten. Über kurzzeitmiete.at – ein Salzburger Betrieb, der als Start-up gegründet wurde und viel Zulauf hat – werden Wohnungen von ein bis sechs Monaten zur Miete angeboten. Zielgruppe sind vor allem Geschäftsreisende.

Aktion scharf in der Salzburger Innenstadt: Ein Kontrolleur läutet und überprüft, ob eine ...
Aktion scharf in der Salzburger Innenstadt: Ein Kontrolleur läutet und überprüft, ob eine Wohnung überhaupt touristisch vermietet werden darf.(Bild: Markus Tschepp)

Vermieter wurden auch befragt, warum sie ihre Immobilie lieber hier als am langfristigen Wohnungsmarkt anbieten. Es überwiegen finanzielle Motive, aber auch Gründe wie mehr Flexibilität oder Rechtssicherheit über das Mietrechtsgesetz. In Salzburg gewinne die Sparte durch die Festspiele und international aktive Unternehmen noch einmal zusätzlich an Bedeutung, heißt es in der Studie.

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Und es gibt auch immer mehr Investoren oder Eigentümer, die überhaupt den Weg für Mikro- oder Automatenhotels freimachen wollen. Von 2023 bis 2025 entstanden in der Stadt allein 29 Mikrohotels. Rechtliche Hebel dagegen gibt es im Raumordnungsgesetz. Der Salzburger SPÖ gehen sie noch nicht weit genug. Gewisse Nutzungen wie etwa Mikrohotels sollten zur Gänze ausgeschlossen werden, so die Forderung. Eine Kennzeichnungspflicht reiche hier nicht mehr aus, heißt es.

SPÖ-Klubobmann Max Maurer zur neuen Studie: „Fakt ist, dass Wohnen eine Dauerbaustelle bleibt. Mikrohotels könnte über einen kleinen Eingriff ins Raumordnungsgesetz ein Riegel vorgeschoben werden.“ 

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