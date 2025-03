Fast 200 Anzeigen wegen Airbnb-Vermietung

Fast 200 Anzeigen wegen illegaler Kurzzeitvermietung kamen in den vergangenen drei Jahren in der Stadt Salzburg zusammen. Diese Bilanz präsentierte die Stadt Salzburg am Montag. In mehr als 100 Fällen endete die Kurzzeitvermietung infolge der Anzeige. Diese Wohnungen sind theoretisch also wieder am Wohnungsmarkt verfügbar.