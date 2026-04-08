Ex-Kanzler ruft nach Frauenmord zu Spenden auf

Man vertraue auf die Hilfsbereitschaft der Bürger und wolle ein Zeichen setzen, „dass wir füreinander da sind und unsere Kinder nicht allein lassen“, heißt es in dem Text. Der Bürgermeister ruft dazu auf, diesen auch zu teilen, „damit möglichst viele Menschen die Möglichkeit bekommen, zu helfen“. Das hat auch der ehemalige ÖVP-Chef gemacht, der den Text der Gemeinde kommentarlos auf Facebook veröffentlicht hat.