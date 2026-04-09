Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner

Hohe Summen für viele nicht nachvollziehbar

Während etliche Leser Simone Lugner darin bestärken, sich gegen Hassposter zu wehren, gibt es auch Kritik. Diese bezieht sich meist auf die hohen Entschädigungssummen, die sie fordert. „Ich verurteile auch die Hass-Postings, aber die Relation sollte schon im Rahmen bleiben“, merkt ein Leser an, dass etwa bei Körperverletzung weniger Schadenersatz zugesprochen wird.