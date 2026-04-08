DJ Ötzi lässt große Taufparty in Henndorf steigen

Die Taufe seiner neuen, geretteten Patentiere – eine Alpaka-Dame und ein Lama – zelebriert DJ Ötzi gemeinsam mit seinen Fans. Auf Gut Aiderbichl in Henndorf (Salzburg) steigt am Sonntag, 26. April, ab 14 Uhr die große Party.
Besonders das schwarze Alpaka hat es dem Sänger angetan. Die Alpaka-Dame ist eines von zwei Tieren, für das der Sänger nun eine neue Patenschaft übernommen hat.
Dabei war DJ Ötzi noch vor ein paar Jahren etwas ängstlich im Umgang mit Vierbeinern. „Auf Gut Aiderbichl verlor Gerry Friedle seine Angst vor Tieren“, erzählt Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer von Gut Aiderbichl. „Heute lebt sogar ein Hund in seiner Familie.“
Seit vielen Jahren unterstützt DJ Ötzi mittlerweile die Arbeit von Gut Aiderbichl und setzt sich immer wieder für den Tierschutz ein.
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