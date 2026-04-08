DJ Ötzi lässt große Taufparty in Henndorf steigen

Dabei war DJ Ötzi noch vor ein paar Jahren etwas ängstlich im Umgang mit Vierbeinern. „Auf Gut Aiderbichl verlor Gerry Friedle seine Angst vor Tieren“, erzählt Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer von Gut Aiderbichl. „Heute lebt sogar ein Hund in seiner Familie.“