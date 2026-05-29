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Seit 2015 im Konzern

Salzburg bekommt einen neuen ÖBB-Chef

Salzburg
29.05.2026 22:30
André Fattome
André Fattome(Bild: ÖBB/Mosser)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Bei den ÖBB in Salzburg kommt es zu einem Führungswechsel: Mit Juni übernimmt André Fattome die Leitung des Personenverkehrs im Bundesland. Der 37-Jährige bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung im Konzern mit und soll den Ausbau des Bahnangebots weiter vorantreiben.

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Die ÖBB-Personenverkehr AG hat einen neuen Regionalmanager für Salzburg: Ab Juni übernimmt André Fattome die Verantwortung für den Personenverkehr im Bundesland. Der 37-Jährige führt künftig rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist damit zentraler Ansprechpartner für alle Belange des ÖBB-Personenverkehrs in der Region.

Fattome war zuletzt als Segmentmanager bei Rail Cargo Austria tätig und verantwortete dort unter anderem internationale Vertriebs- und Logistikprozesse. Seit seinem Einstieg in den ÖBB-Konzern im Jahr 2015 sammelte er umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Management, Vertrieb und Personalführung.

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Fattome folgt auf Gernot Hubner, der das Regionalmanagement Salzburg seit 2024 geleitet hatte.

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