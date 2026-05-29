2025 brachte leichtes Minus beim Betriebsergebnis

Vier Prozent Rückgang: Zu diesem Betriebsergebnis kommt das Bankhaus Spängler in seiner Bilanz für 2025. Damit erwirtschaftete die Privatbank im vergangenen Jahr 25,3 Millionen Euro. Einen Anstieg gab es allerdings beim betreuten Kundenvolumen ...
Den Rückgang im Vergleich zum Rekordjahr 2024, in dem 26,4 Millionen Euro erwirtschaftet wurden, führt das Institut auf ein gesunkenes Zinsniveau zurück. Damit sei auch ein niedrigerer Nettozinsertrag verbunden.
Gestiegen ist im Vorjahr allerdings das betreute Kundenvolumen. Dieses legte von 11,6 auf 12,8 Milliarden Euro zu. Zudem verzeichneten die verwahrten Depotwerte einen Anstieg um 11,7 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro.
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