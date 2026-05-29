St. Johann schoss sich Frust von der Seele

Auf der einen Seite bejubelte St. Johann das – zumindest ergebnistechnisch – beste Spiel der Saison. Auf der anderen hängten bei Wals-Grünau die Köpfe ganz tief nach unten. Die Pongauer schossen den Salzburger Westliga-Konkurrenten im Derby mit 6:1 aus dem eigenen Stadion. „Wir haben uns die letzten Wochen nie belohnt. Diesmal war der Zeitpunkt da“, jubelte Manuel Waltl. Sein Trainer Bernhard Kletzl, von 2022 bis 2023 bei Grünau, packte vor der Partie gegen seinen Ex-Klub eine Motivationsrede aus: „Ich habe die richtigen Worte gefunden.“