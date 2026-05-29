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Regionalliga West

St. Johann schoss sich Frust von der Seele

Salzburg: Sport-Nachrichten
29.05.2026 22:56
Traf doppelt: Raphael Kosakiewic (li.).
Traf doppelt: Raphael Kosakiewic (li.).(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

St. Johann siegte in der Regionalliga West gegen Wals-Grünau mit 6:1! Der künftige Liefering-Spieler Raphael Kosakiewic traf dabei doppelt. Den Pongauern tat dieser Kantersieg sehr gut, bei den Flachgauern herrschte Entsetzen.

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Auf der einen Seite bejubelte St. Johann das – zumindest ergebnistechnisch – beste Spiel der Saison. Auf der anderen hängten bei Wals-Grünau die Köpfe ganz tief nach unten. Die Pongauer schossen den Salzburger Westliga-Konkurrenten im Derby mit 6:1 aus dem eigenen Stadion. „Wir haben uns die letzten Wochen nie belohnt. Diesmal war der Zeitpunkt da“, jubelte Manuel Waltl. Sein Trainer Bernhard Kletzl, von 2022 bis 2023 bei Grünau, packte vor der Partie gegen seinen Ex-Klub eine Motivationsrede aus: „Ich habe die richtigen Worte gefunden.“

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Für die Seele des Coaches war der Kantersieg auch sehr viel wert. „Für mich war es auch schon blöd. Ich habe immer gesagt, dass wir gut waren, aber wir haben dann jede Partie verloren. Jetzt stimmt auch das Mindset.“ Gegenüber Bernhard Huber-Rieder meinte nur: „Wenn du die Grundtugenden nicht auf den Platz bringst, schaut es so aus.“

Westliga: St. Johann – Wals Grünau 6:1 (3:0). Tore: Afifem (5., 32., 82.), Kosakiewic (37., 54.), Djuric (74.); Nika (61.). – Kufstein – Kitzbühel 3:1 (0:1). Tore: Martic (50.), Gavric (77.), Lauf (78.); Spak (2.). – Samstag: Schwaz – Lauterach (15), Kuchl – Lustenau, Seekirchen – Dornbirn, Imst – Bischofshofen , Altach Jun. – FC Pinzgau (je 15.30), Hohenems – W. Innsbruck (16).

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