Straßwalchen eröffnet den Titelkampf neu

Anthering ging unter, Thalgau und Schwarzach fast gerettet

Im Kampf gegen den Relegationsplatz kam Anthering (wegen Personalsorgen saß gar Coach Lüftenegger als Ersatz auf der Bank) in Siezenheim unter die Räder – 1:5. Erst verlängerte Högler einen Einwurf per Kopf ins eigene Netz, flog dann wegen Notbremse vom Feld. Nach der Pause machte Siezenheim alles klar. „Wir haben dem Gegner nie den Eindruck gegeben, dass heute nichts geht, das müssen wir uns ankreiden. Es war ein glanzloser Sieg. Zufrieden darf man aber nach einem 5:1 dann doch sein“, befand Betreuer Felix Auinger.