Zwölfjähriger E-Scooter-Lenker fuhr Polizei davon

Vor einer Fahrradstreife geflüchtet ist am Dienstagnachmittag ein zwölfjähriger Rumäne auf seinem Elektroscooter. Kurze Zeit später erwischten ihn die Beamten im Lehener Park – und stellten sein getuntes Geschoss auf den Rollenprüfstand.
Dabei gestaltete sich auch die Kontrolle im Lehener Park selbst laut Polizei schwierig. Der Zwölfjährige versuchte erneut zu flüchten, wurde aber rechtzeitig gestoppt.
Beim Messen des Scooters am Rollenprüfstand ergab sich eine maximale Geschwindigkeit von 68 km/h. Für den Vater des Zwölfjährigen, dem der Scooter gehört, setzte es eine Anzeige.
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