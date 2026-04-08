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Griff ins Lenkrad

Taxi-Fahrt endete mit Angriff auf den Lenker

Salzburg
08.04.2026 11:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Malena Brenek)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein stark alkoholisierter 27-jähriger Pinzgauer hat während einer Taxifahrt von Dienten nach Maria Alm plötzlich ins Lenkrad gegriffen und den Fahrer attackiert. Der 52-jährige Lenker musste eine Vollbremsung einleiten. Ein nachfolgender Autofahrer verständigte die Polizei.

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Der 27-Jährige hatte sich ein Taxi von Dienten nach Maria Alm bestellt. Während der Fahrt belästigte der offensichtlich stark alkoholisierte Mann den 52-jährigen Taxifahrer zunächst verbal.

Nach rund 15 Minuten beschwerte sich der Fahrgast über die vermeintlich zu rasante Fahrweise und griff plötzlich mit beiden Händen ins Lenkrad. Der Taxifahrer, der laut Polizei mit etwa 65 km/h statt der erlaubten 100 km/h unterwegs war, leitete sofort eine Vollbremsung ein und brachte das Fahrzeug neben der Fahrbahn zum Stillstand.

Anschließend wurde der 27-Jährige auch körperlich gegen den Fahrer gewalttätig. Ein nachfolgender Pkw-Lenker kam dem Taxifahrer zu Hilfe und verständigte die Polizei. 

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Ein Alkotest beim 27-Jährigen ergab 1,9 Promille. Der Taxifahrer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Durch den Vorfall wurde zudem das Taxi beschädigt. Der Pinzgauer gab laut Polizei an, sich aufgrund seiner Alkoholisierung an den Vorfall nicht erinnern zu können.

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