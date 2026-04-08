Taxi-Fahrt endete mit Angriff auf den Lenker

Nach rund 15 Minuten beschwerte sich der Fahrgast über die vermeintlich zu rasante Fahrweise und griff plötzlich mit beiden Händen ins Lenkrad. Der Taxifahrer, der laut Polizei mit etwa 65 km/h statt der erlaubten 100 km/h unterwegs war, leitete sofort eine Vollbremsung ein und brachte das Fahrzeug neben der Fahrbahn zum Stillstand.