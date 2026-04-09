Keine selbstgemachten Brote für die Golf-Society

Im idyllischen Mühlviertel, dort wo die Fairways grün und die Teller hoffentlich noch länger voll sind, sucht der Golfclub Sterngartl ab 1. Mai einen neuen Pächter für sein Restaurant. Präsident Richard Architektonidis formuliert den Wunsch ganz bodenständig: „Mir schwebt eine ehrliche, österreichische und internationale Küche vor. Etwas, das nach einer Runde Golf einfach guttut.“