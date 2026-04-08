Dieb stiehlt Tasche und kauft mit Bankkarte ein

Rund 300 Euro an Bargeld und sämtliche Karten waren in der Tasche. „Meine E-Card, die Bankkarte, mein Pass. Alles ist weg“, ist sie geschockt. „Ich bin frisch verheiratet und habe erst alle Sachen neu machen lassen. Jetzt muss ich das alles noch einmal durchlaufen.“ Wie sie schildert, ging alles sehr schnell. Sie war im Gastraum an ihrer Arbeitsstätte in Bruck an der Leitha, als sich der Täter hereinschlich und sich die Tasche griff, die wie immer neben der Kassa stand.