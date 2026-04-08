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Dreister Täter

Dieb stiehlt Tasche und kauft mit Bankkarte ein

Burgenland
08.04.2026 17:00
Der Täter wurde bei dem Diebstahl gefilmt. Trotzdem ist er nicht aufzufinden. Vielleicht können ...
Der Täter wurde bei dem Diebstahl gefilmt. Trotzdem ist er nicht aufzufinden. Vielleicht können aufmerksame Leser helfen.(Bild: Der Gselchte)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Wenige Minuten ist die Kellnerin im Gastraum. Als sie zurückkommt, sind ihre Sachen weg. Sie bittet um Mithilfe. 

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Julianna M. ist den Tränen nahe. Die Designer-Tasche samt Brieftasche war ein Weihnachtsgeschenk ihres Mannes. So traurig die Serviceangestellte ist, dass das besondere Präsent ihres Mannes weg ist, ist das bei weitem nicht das Einzige, das sie trifft.

Rund 300 Euro an Bargeld und sämtliche Karten waren in der Tasche. „Meine E-Card, die Bankkarte, mein Pass. Alles ist weg“, ist sie geschockt. „Ich bin frisch verheiratet und habe erst alle Sachen neu machen lassen. Jetzt muss ich das alles noch einmal durchlaufen.“ Wie sie schildert, ging alles sehr schnell. Sie war im Gastraum an ihrer Arbeitsstätte in Bruck an der Leitha, als sich der Täter hereinschlich und sich die Tasche griff, die wie immer neben der Kassa stand.

Als sie bemerkte, dass ihre Sachen fehlten, wurde die Polizei gerufen. Der Dieb war indes nicht untätig. Bis Julianna ihre Karte sperren konnte, bezahlte der Täter damit an der Tankstelle in Bruckneudorf. Der Mann hatte kurze dunkle Haare, einen Bart mit Schnurrbart, eine normale bis kräftige Statur und ist etwa mittelgroß. Er trug eine schwarze Jacke mit einem auffälligen Hunde-Logo.

Falls jemand etwas gesehen hat oder den Täter nach der Beschreibung kennt, bittet die junge Frau um Mithilfe. Auch, wenn jemand zufällig ihre Dokumente finden sollte, bittet sie, sich bei der Polizei zu melden. Damit wäre ihr nämlich schon sehr geholfen. 

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