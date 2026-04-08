Schock für Heidi Klum: Tom will „Fritz“ gar nicht!

Wird sich Heidi von „Fritz“ trennen können?

Wie es scheint, ist das letzte Wort in der Causa „Fritz“ bei Heidi Klum und Tom Kaulitz noch lange nicht gesprochen. Zwar hätten sie auch in Erwägung gezogen, dass sie im Freundes- und Familienkreis ein gutes Plätzchen für das Fellknäuel finden wollen, doch Bill machte seinem Zwillingsbruder da keine Hoffnungen. Er ist sich sicher: Hat Heidi Klum ihr Herz erst mal an „Fritz“ verloren, wird sie ihn nicht mehr hergeben.