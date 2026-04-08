Schock für Heidi Klum: Tom will „Fritz“ gar nicht!

Eine süße Überraschung mit einem bösen Erwachen? Am Wochenende hat Heidi Klum verraten, dass sie spontan Hündchen „Fritz“ adoptiert hat. Nur einer ist von dieser eigentlich lieben Aktion gar nicht begeistert: Ehemann Tom Kaulitz!
Wie Heidi Klum auf Instagram verriet, adoptierte sie spontan einen Welpen, der als einziger Hund in einer provisorischen Adoptionsstelle in der Nähe ihres Drehortes in New York übrig geblieben war. Der süße „Flauschball“, wie die 52-Jährige schrieb, bekam den Namen „Fritz“ und weicht seinem neuen Frauchen seitdem nicht mehr von der Seite.
„Bitte nicht noch ein Hund“
Doch während Klums Fans angesichts der lieben Rettungsaktion des Topmodels ins Schwärmen kommen, ist ausgerechnet Tom Kaulitz kein „Fritz“-Fan, wie er im Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ nun unumwunden zugab. Seine erste Reaktion auf Heidis frohe Adoptions-Nachricht sei gewesen: „Bitte nicht noch ein Hund.“
Der Grund: Zur Familie Klum-Kaulitz gehören schon jetzt die Jagdhunde „Uschi“ und „Jäger“. Außerdem sind auch die Bulldoggen „Alvia“ und „Alvin“, die Hunde von Zwillingsbruder Bill, regelmäßig bei Tom und Heidi zu Gast. Und jetzt gibt es mit „Fritz“ einen weiteren tierischen Mitbewohner.
„Fritz“ etwa „nicht cool“ genug?
Toms Sorge ist nun, dass Füttern, Gassi gehen oder zusätzliche Pflege von „Fritz“ vorrangig an ihm hängen bleiben werde. Und das, obwohl all das mit zwei Hunden und seinen beruflichen Reisen ohnehin schon komplex genug sei. Ein weiterer Hund mache die Planung nur noch schwieriger, ist der Musiker überzeugt.
Außerdem ist Tom nicht wirklich glücklich mit dem tierischen Winzling. Der Yorki-Mix wirke „wie ein Accessoire“, stänkerte er frech. Weshalb es ihm auch „ein bisschen unangenehm“ sei, sollte er mit „Fritz“ spazieren gehen müssen. So ein Hund sei nämlich einfach „nicht cool“ genug.
Am Wochenende stellte Heidi Klum „Fritz“ unter anderem mit diesem Clip ihren Fans vor:
Wird sich Heidi von „Fritz“ trennen können?
Wie es scheint, ist das letzte Wort in der Causa „Fritz“ bei Heidi Klum und Tom Kaulitz noch lange nicht gesprochen. Zwar hätten sie auch in Erwägung gezogen, dass sie im Freundes- und Familienkreis ein gutes Plätzchen für das Fellknäuel finden wollen, doch Bill machte seinem Zwillingsbruder da keine Hoffnungen. Er ist sich sicher: Hat Heidi Klum ihr Herz erst mal an „Fritz“ verloren, wird sie ihn nicht mehr hergeben.
Immerhin: Die Rettungsaktion seiner Ehefrau hält Tom für eine gute Sache. Und wer weiß, vielleicht schafft es „Fritz“ ja auch, den Musiker im Sturm zu erobern. Momentan genießt der Welpe jedenfalls noch jede Menge Kuschelzeit mit Heidi Klum in New York ...
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