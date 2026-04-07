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Süßer Familienzuwachs

„Fritz“ fühlt sich an Heidi Klums Kurven pudelwohl

Society International
07.04.2026 09:21
Heidi Klum war am Ostermontag mit ihrem Hündchen „Fritz“ in New York unterwegs.
Heidi Klum war am Ostermontag mit ihrem Hündchen „Fritz“ in New York unterwegs.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Süßer Familienzuwachs im Hause Klum-Kaulitz: Wie Heidi am Wochenende auf Instagram verraten hat, ist Hündchen „Fritz“ bei ihrer Familie eingezogen. Und der darf sich auch schon an die berühmten Kurven der 52-Jährigen kuscheln ...

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Paparazzi erwischten Heidi Klum am Montag auf dem Weg zur Arbeit. Doch nicht nur das sexy Glitzer-Outfit der „GNTM“-Chefin, das vom Label von Mitilla stammte, sorgte an diesem Tag für ein wahres Blitzlichtgewitter.

„Fritz“ liebt Heidis Kurven
Denn an das Dekolleté der 52-Jährigen kuschelte sich ein süßer Vierbeiner, der der Model-Schönheit glatt die Show stahl.

Heidi Klum stellte ihren Fans ihr Hündchen „Fritz“ am Wochenende vor. Am Montag durfte das ...
Heidi Klum stellte ihren Fans ihr Hündchen „Fritz“ am Wochenende vor. Am Montag durfte das kleine Fellknäuel die TV-Beauty schon zur Aufzeichnung von „Project Runway“ begleiten.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Doch das macht Klum sicher nichts aus. Denn der sechs Monate alte Yorkie-Mix ist das neueste, tierische Familienmitglied im Hause Klum-Kaulitz. Am Osterwochenende stellte Heidi „Fritz“ ihren Fans auf Instagram vor.

Und legte mit den Fotos von ihrem ersten Ausflug mit dem kleinen Fellknäuel nach. „Bringe-deinen-Welpen-zur-Arbeit-Tag“, kommentierte Heidi ihr Posting. 

Spielgefährte für „Jäger“ und „Uschi“
Und legte in ihrer Instagram-Story mit weiteren kurzen Clips nach. Zu sehen ist „Fritz“ darin etwa beim Kuscheln mit Klum in einem Taxi. Oder vor Heidis Bett daheim.

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Für Heidi Klum und Tom Kaulitz ist „Fritz“ nicht der erste Vierbeiner. Die beiden haben bereits die Deutsch-Kurzhaar-Hunde „Uschi“ und „Jäger“, die Klum ihren Ehemann 2023 zum Geburtstag schenkte.

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