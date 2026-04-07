„Fritz“ fühlt sich an Heidi Klums Kurven pudelwohl

Süßer Familienzuwachs im Hause Klum-Kaulitz: Wie Heidi am Wochenende auf Instagram verraten hat, ist Hündchen „Fritz“ bei ihrer Familie eingezogen. Und der darf sich auch schon an die berühmten Kurven der 52-Jährigen kuscheln ...
Paparazzi erwischten Heidi Klum am Montag auf dem Weg zur Arbeit. Doch nicht nur das sexy Glitzer-Outfit der „GNTM“-Chefin, das vom Label von Mitilla stammte, sorgte an diesem Tag für ein wahres Blitzlichtgewitter.
„Fritz“ liebt Heidis Kurven
Denn an das Dekolleté der 52-Jährigen kuschelte sich ein süßer Vierbeiner, der der Model-Schönheit glatt die Show stahl.
Doch das macht Klum sicher nichts aus. Denn der sechs Monate alte Yorkie-Mix ist das neueste, tierische Familienmitglied im Hause Klum-Kaulitz. Am Osterwochenende stellte Heidi „Fritz“ ihren Fans auf Instagram vor.
Und legte mit den Fotos von ihrem ersten Ausflug mit dem kleinen Fellknäuel nach. „Bringe-deinen-Welpen-zur-Arbeit-Tag“, kommentierte Heidi ihr Posting.
Spielgefährte für „Jäger“ und „Uschi“
Und legte in ihrer Instagram-Story mit weiteren kurzen Clips nach. Zu sehen ist „Fritz“ darin etwa beim Kuscheln mit Klum in einem Taxi. Oder vor Heidis Bett daheim.
Für Heidi Klum und Tom Kaulitz ist „Fritz“ nicht der erste Vierbeiner. Die beiden haben bereits die Deutsch-Kurzhaar-Hunde „Uschi“ und „Jäger“, die Klum ihren Ehemann 2023 zum Geburtstag schenkte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.