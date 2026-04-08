Kimmel: „Heute war D-Day -,D‘ steht für ,Demenz‘“

Kimmel wetterte weiter, dass Trump „das Gedächtnis und die Hautfarbe eines Goldfisches“ habe, und verwies darauf, dass der Präsident häufig von extremen Drohungen zurückrudere. Der Komiker erklärte: „So läuft es jedes Mal: Trump sagt etwas völlig Verrücktes – er sagt: ,Ich werde morgen um 17 Uhr alle töten‘ – wir alle geraten in Panik, und dann rudert er zurück. Dann sagt er: ,Wisst ihr was? Ich töte alle in zwei Wochen.‘ Und dann entspannen wir uns, und dann vergisst er, dass er das überhaupt jemals gesagt hat. Er hat das Gedächtnis und die Hautfarbe eines Goldfisches.“