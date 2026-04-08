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Abrechnung mit Trump

Kimmel: „Heute war D-Day -,D‘ steht für ,Demenz‘“

Society International
08.04.2026 15:09
Jimmy Kimmel rechnet in seinem Eröffnungsdialog unerbittlich mit Trump ab!
Jimmy Kimmel rechnet in seinem Eröffnungsdialog unerbittlich mit Trump ab!(Bild: EPA/CHRIS TORRES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jimmy Kimmel hat Donald Trump scharf angegriffen – wegen seiner drastischen Worte zum Iran. In seiner Show „Jimmy Kimmel Live!“ nutzte der 58‑jährige Moderator seinen Monolog, um Trumps Aussage aufzugreifen, wonach „eine ganze Zivilisation heute Nacht sterben wird“, falls der Iran die Straße von Hormus nicht öffne.

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Kimmel, der seit Jahren als deutlicher Kritiker des Präsidenten auftritt, warf Trump laut Medienberichten eine gefährlich eskalierende Rhetorik vor.

„D“ für Demenz
„Das war wahrscheinlich die gefährlichste Episode von ,The Celebrity President‘ bisher: Heute war D-Day. In diesem Fall steht das ,D‘ für ,Demenz‘, aber heute war D-Day“, sagte Kimmel. „Wir senden aus Los Angeles, wo es kurz nach 17 Uhr ist – das war Trumps Frist für den Iran, um, Zitat, ,die verdammte Meerenge zu öffnen oder ihr werdet in der Hölle leben‘. Er setzte eine harte Deadline auf jetzt – genau jetzt. Und dann schrieb er heute Morgen: ,Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben und niemals zurückkehren.‘“

Während das Publikum buhte, fuhr der Moderator fort: „Ich stimme zu. Ich bin auch dagegen, dass Zivilisationen ausgelöscht werden. Danke, dass Sie Stellung beziehen.“

Hier können Sie das Video der Rede ansehen: 

In Sekunden von Gandhi zu General Zod
Der Moderator betonte, man müsse sich klarmachen, dass Trump derselbe Mann sei, der sich kürzlich darüber beschwert habe, den Friedensnobelpreis nicht bekommen zu haben, und fügte hinzu: „Jetzt droht er einer Zivilisation mit dem Tod. Er ist in Sekunden von Mahatma Gandhi zu General Zod geworden.“

Er fügte hinzu, dass „alle – insbesondere die Menschen im Iran“, darauf gewartet hätten, ob ihre „Zivilisation heute Nacht sterben“ wird. Die Frage beantwortete er ironisch: „Nun, gute Nachrichten: Sie ist es nicht. Es war der Taco Tuesday aller Taco Tuesdays, denn unser Präsident hat beschlossen, die Chalupa mindestens zwei Wochen lang nicht fallen zu lassen. Er verkündete, dass er auf Wunsch Pakistans, das die Verhandlungen unterstützt, dem Iran zwei Wochen Zeit gibt.“

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Kimmel wetterte weiter, dass Trump „das Gedächtnis und die Hautfarbe eines Goldfisches“ habe, und verwies darauf, dass der Präsident häufig von extremen Drohungen zurückrudere. Der Komiker erklärte: „So läuft es jedes Mal: Trump sagt etwas völlig Verrücktes – er sagt: ,Ich werde morgen um 17 Uhr alle töten‘ – wir alle geraten in Panik, und dann rudert er zurück. Dann sagt er: ,Wisst ihr was? Ich töte alle in zwei Wochen.‘ Und dann entspannen wir uns, und dann vergisst er, dass er das überhaupt jemals gesagt hat. Er hat das Gedächtnis und die Hautfarbe eines Goldfisches.“

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