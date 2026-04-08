Selenskyj hofft nun auf Waffenruhe in der Ukraine

USA von „Großteil der europäischen Führung enttäuscht“

US-Vizepräsident JD Vance, äußerte sich am Mittwoch sowohl über den ukrainischen Staatschef als auch über mehrere europäische Staaten äußerst kritisch. „Wir lieben Europa und seine Kulturen, die Vereinigten Staaten sind letztlich eine ,Tochternation‘ des europäischen Kontinents, aber wir waren von einem Großteil der europäischen politischen Führung enttäuscht, die nicht wirklich daran interessiert zu sein scheint, den Krieg in der Ukraine zu beenden“, sagte Vance am Mathias während eines Besuchs im ungarischen Corvinus Collegium.