„Maus“ Orbán bietet „Löwe“ Putin „jede Hilfe“ an

Orbán erhält Wahlkampfhilfe von US-Regierung

Orbán stellt sich am Sonntag einer Parlamentswahl, die als seine bislang schwierigste seit 16 Jahren gilt. Unterstützung erhielt er am Dienstag von US-Vizepräsident JD Vance, der bei einem Besuch in Budapest erklärte, Orbán vor der Abstimmung so gut wie möglich unterstützen zu wollen.