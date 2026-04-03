Ukraine: „Brutale Angriffe“ statt Oster-Waffenruhe

Charkiw unter Dauerbeschuss

In der Hauptstadt Kiew kam bei den Angriffen ein Mensch ums Leben, Landesweit kam es zu Notabschaltungen des Stromnetzes. Besonders hart wurde die ostukrainische Großstadt Charkiw mit Attacken aus der Luft eingedeckt. Die Luftangriffe laufen dort schon mehr als einen Tag. In der Nacht auf Freitag allein habe es vier Raketenangriffe gegeben, so der Militärgouverneur des Gebietes Charkiw, Oleh Synjehubow. Die Polizei berichtete von fünf Verletzten und Schäden an Wohnhäusern und Bürogebäuden.