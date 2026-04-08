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Denkwürdige Duelle

Bullen gegen LASK ist auf bestem Weg zu Klassiker

Salzburg
08.04.2026 15:30
Karim Konate konnte im letzten Duell jubeln.
Karim Konate konnte im letzten Duell jubeln.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Wenn Red Bull Salzburg auf den LASK trifft, war zuletzt fast immer etwas los. Niederlagen mit Folgen, Cup-Dramen, Trainerwechsel und klare Siege prägten das Duell in den vergangenen Jahren. Auch diesmal steckt im Aufeinandertreffen der beiden Teams wieder reichlich Brisanz.

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Salzburg und Oberösterreich bilden ab Sommer die Nordliga der dritten Spielklasse. Insofern kann das Duell der Bullen mit dem LASK (Freitag, 19.30) als Nordduell bezeichnet werden. In diesem gab es in der jüngeren Vergangenheit denkwürdige Partien.

Februar 2020: Ungeschlagen ging Salzburg ins Duell mit Verfolger LASK. Nach 1147 Tagen ohne Liga-Heimniederlage setzte es unter Jesse Marsch ein 2:3. Damit einher ging der Verlust der Tabellenführung.

März 2020: Im Cup-Halbfinale kam es zur Revanche. In einer heiß umkämpften Partie setzten sich die Bullen 1:0 durch. Es war der erste von zehn Siegen gegen den LASK hintereinander!

Jubel bei Marsch (li.) und Freund.
Jubel bei Marsch (li.) und Freund.(Bild: Andreas Tröster)

Frühjahr 2020: Corona-bedingt ging es turbulent weiter. Während des Lockdowns trainierten die Stahlstädter, die im Grunddurchgang sechs Punkte mehr sammelten – auf verbotene Weise und bekamen einen Punkteabzug. Schlussendlich verloren sie den Faden, während die Marsch-Elf aufgeigte und am Ende souverän das Double holte.

April 2024: Salzburg fuhr als Leader nach Linz, kassierte aber eine verdiente 1:3-Pleite. Damit endete die Zeit von Gerhard Struber als Bullen-Trainer trotz Platz eins!

Als Leader entlassen: Struber.
Als Leader entlassen: Struber.(Bild: Christian Hofer - FC Red Bull Sa)

Mai 2024: Mit 7:1 fegte Salzburg über den LASK am letzten Spieltag hinweg – der Meistertitel ging dennoch verloren.

Februar 2025: 1:0 in Führung, am Ende 1:2 nach Verlängerung verloren. Salzburg scheiterte im Cup-Viertelfinale an den Linzern. Wieder war ein Titel futsch!

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Februar 2026: Nach der Entlassung von Thomas Letsch saß erstmals Daniel Beichler auf der Bank. Die Bullen legten eine Gala hin und gewannen 5:1.

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