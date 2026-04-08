Bullen gegen LASK ist auf bestem Weg zu Klassiker

Frühjahr 2020: Corona-bedingt ging es turbulent weiter. Während des Lockdowns trainierten die Stahlstädter, die im Grunddurchgang sechs Punkte mehr sammelten – auf verbotene Weise und bekamen einen Punkteabzug. Schlussendlich verloren sie den Faden, während die Marsch-Elf aufgeigte und am Ende souverän das Double holte.