“No Harassment”
Clean slate for Weißmann—but still fired
Spectacular twist in ORF scandal: The internal investigation unit finds no sexual harassment by former ORF chief Roland Weißmann. Nevertheless, the media group cites inappropriate behavior.
ORF Director General Roland Weißmann resigned from his post exactly one month ago after 31 years with the company. The reason was allegations of sexual harassment against a female employee—which Weißmann denied from the outset. Now, the internal investigation unit has concluded that there was indeed no sexual harassment, but rather “inappropriate behavior” on the part of a manager. Exactly how this is defined was not initially disclosed.
Based on this finding, ORF is upholding Weißmann’s dismissal. Sources close to his lawyer say that Weißmann will exhaust all legal avenues. ORF thus likely faces a lengthy and costly labor law lawsuit. Weißmann’s private circle speaks of disappointment: they claim the public broadcaster has ruined the 58-year-old media executive’s reputation twice.
Following Weißmann’s resignation, Ingrid Thurnher is serving as interim director. The election of the new general director will take place in August by the Foundation Board.
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